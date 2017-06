Hoher Sachschaden bei Brand in Asylunterkunft

In der Waschküche einer Asylunterkunft in Neuberg an der Mürz, Bezirk Brück-Mürzzuschlag, ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von mehr als 100.000 Euro.

Gegen 4.45 Uhr hatte ein Zeuge den Brand in der Waschküche der Asylunterkunft entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Gemeinsam mit einer Angestellten der Unterkunft sorgte der Mann für die Evakuierung der insgesamt 14 Bewohner - die Hälfte davon Kinder.

Wäschestücke dürften sich entzündet haben

Der Brand konnte in kurzer Zeit von 57 Feuerwehrmännern, die mit zehn Fahrzeugen angerückt waren, gelöscht werden; verletzt wurde niemand. Jedoch entstand Sachschaden in der Höhe von mehr als 100.000 Euro. Das Feuer dürfte durch eine Selbstentzündung von mit Lösungsmitteln verunreinigten Putzlappen und Wäschestücken ausgelöst worden sein.