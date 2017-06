Pilotversuch für einheitliches Öffi-Ticket startet

Mit einem Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich benützen können - das soll es irgendwann einmal geben. In der Steiermark und in Kärnten startet dazu jetzt ein Pilotprojekt.

Verkehrsministerium, Land Steiermark, Land Kärnten und die ÖBB kündigten den Pilotversuch im März an, jetzt geht es an die Umsetzung. Mehr dazu in Pilotprojekt: Eine Karte für alle Öffis

500 Testpersonen gesucht

Ab sofort können sich bis zu 500 Steirer und Kärntner, die eine ÖBB Österreich-Card besitzen, für das Pilotprojekt „Smart Journey“ online anmelden. Bis Oktober können sie Bus, Bahn und Bim beider Verkehrsverbünde nützen, ohne dafür aufzahlen zu müssen. Eine Smartphone-App dient dabei als gemeinsames Ticket für alle Öffis in der Steiermark und Kärnten. Sie zeichnet zusätzlich das Mobilitätsverhalten der Öffi-Nutzer auf und wird auf ihre Tauglichkeit geprüft. So soll etwa getestet werden, mit welcher Genauigkeit die Fahrten erfasst und wie gut diese Daten durch andere Informationen wie Fahrpläne oder Tarifauskünfte ergänzt werden können.

Abfahrtszeiten besser aufeinander abstimmen

Langfristiges Ziel des Forschungsprojekts ist es, das Öffi-Angebot zu verbessern und Schnittstellen zwischen Straßenbahn, Bahn und Bus zu optimieren. So können etwa die Abfahrtszeiten besser aufeinander abgestimmt, Potenziale für Zubringerverkehre erkannt oder neue Routen und Haltestellen bei Bussen geplant werden. Mit dem Pilotprojekt wird erstmals ein technisches System erprobt, das bundesländerübergreifend den Zugang zu allen öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht.

Leichtfried: „Leistbares Ö-Ticket für alle“

„Ich will ein Ö-Ticket, mit dem man mit allen Zügen, Bussen und Straßenbahnen in ganz Österreich unterwegs sein kann. Die Karte muss für alle leistbar sein - den Bauarbeiter, die Krankenschwester, den Lehrer und die Technikerin. Mit der neuen Handy-App testen wir erstmals eine bundesländerübergreifende Netzkarte. So sehen wir, ob sich diese Technologie auch für ein österreichweites Öffi-Ticket eignet“, so Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) zum Start des Pilotprojekts.

