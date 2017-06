E-Autos: Aus für Gratis-Strom ab 2018

Die Energie Steiermark investiert bis Jahresende drei Millionen Euro in den Ausbau der Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge. Die Zahl der Ladepunkte wird sich dann auf rund 800 erhöhen. Mit dem Gratis-Tanken ist es ab 2018 aber vorbei.

Immer bessere Reichweiten, geringe Wartungskosten, hohe Förderungen bei der Anschaffung, Vorteile wie das Gratis-Parken oder schon bald auch das Benützen der Busspuren - Elektro-Autos werden für immer mehr Menschen zu einer attraktiven Alternative und das macht sich auch in den Zulassungszahlen bemerkbar. Rund 3.800 E-Autos wurden im letzten Jahr in Österreich neu angemeldet, mehr als doppelt so viele wie 2015. In der Steiermark sind im Vorjahr 540 Elektro-Autos dazugekommen.

„Projekt Panther“: 150 neue Ladepunkte

Weil dieser Trend anhalten wird, baut die Energie Steiermark die Ladestationen massiv aus. Laut Konzernsprecher Urs Harnik werden über das sogenannte „Projekt Panther“ bis Jahresende 3,2 Millionen Euro investiert. „Wir haben im Moment bereits 650 Ladestationen in allen Regionen, mit Ende des Jahres werden es dann in Summe 800 sein. Das bedeutet dann, dass es kein Steirer mehr weiter als 15 Kilometer bis zur nächsten E-Ladestation hat.“

Mit E-Mobility-Card Tanken in ganz Österreich

Parallel dazu arbeitet der Energieversorger an der Einführung einer E-Mobility-Card, mit der dann österreichweit der Zugriff auf die Ladestationen und somit das Tanken möglich sein wird. Hintergrund ist, dass ein großer Vorteil von E-Auto-Besitzern wegfallen wird - nämlich das Gratis-Tanken. Harnik: „Im Moment ist der Strom für die E-Fahrzeuge gratis, im nächsten Jahr denken wir über eine sogenannte Flat Rate nach. Das wird bedeuten, dass man unabhängig davon wie oft man tankt und wie viel man tankt, einmal einen Jahresbetrag bezahlt und dann in ganz Österreich emissionsfrei unterwegs sein kann.“

Diese Tankpauschale wird voraussichtlich bereits mit Anfang des Jahres das erste Mal fällig - wie hoch sie ausfallen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Link: