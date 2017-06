Zwei schwere Motorradunfälle am Feiertag

Gleich zwei schwere Motorradunfälle haben sich am Feiertag in der Steiermark in den Bezirken Murtal und Bruck-Mürzzuschlag ereignet. Ein Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Allerdings war die Bergung des Fahrzeugs aufwändig.

Der Motorradlenker verlor Donnerstag Abend auf der Hochschwabstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Sein Motorrad stürzte allerdings 15 Meter über einen steilen Hang.

Feuerwehr Mariazell

Das Zweirad musste mit einem Kran der Freiwilligen Feuerwehr Mariazell geborgen werden. Der Lenker blieb unverletzt.

Schwere Verletzungen nach Sturz mit Motorrad

Schwere Verletzungen erlitt eine 20-jährige Motorradlenkerin in Pölstal im Bezirk Murtal. Die junge Frau hatte gemeinsam mit ihrem Vater und einem Freund eine Bike-Tour unternommen. Gegen 16.00 Uhr fuhren sie auf der Triebener Straße Richtung Möderbrugg. In einer Linkskurve verlor sie die Herrschaft über das Fahrzeug, fuhr über den rechten Böschungsrand der Fahrbahn hinaus und stürzte in der angrenzenden Wiese. Sie musste mit schweren Verletzungen an den Beinen ins LKH Judenburg eingeliefert werden.