Reisebus in Brand gesteckt

Ein unbekannter Brandstifter hat in der Nacht auf Freitag in der Nähe von Graz einen ausgemusterten Reisebus in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte große Schäden in der Umgebung verhindern.

Der nicht mehr für den Verkehr zugelassene Reisebus war in Hitzendorf in der Nähe eines Rüsthauses abgestellt. Das Fahrzeug war für künftige Feuerwehrübungen vorgesehen. Passanten schlugen Alarm.

Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach

Zeugen haben mutmaßlichen Brandstifter gesehen

Die Zeugen hatten bemerkt, wie eine Person kurz nach Ausbruch des Feuers in Windeseile von dem geparkten Bus davonlief. Sie verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren von Hitzendorf, Berndorf und Rohrbach rückten an und löschten den Bus.

Bus brannte völlig aus

Die Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf weitere, daneben geparkte, ausrangierte Busse und einen LKW auf dem Lagerplatz übergriffen. Der alte Reisebus brannte allerdings komplett aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zu dem Täter gibt es laut Polizei noch nicht. Nach ihm wird gefahndet.