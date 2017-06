Grazer unter Mordverdacht

In Graz ermittelt die Polizei in einem möglichen Mordfall. Ein Grazer steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag seine Lebensgefährtin mit Messerstichen getötet zu haben.

Der 25-Jährige verständigte gegen 5.30 Uhr über Notruf die Polizei und gab an, dass er seine Partnerin mit einem Messer umbrachte. Eine Polizeistreife begab sich umgehend zum Tatort im Bezirk Wetzelsdorf und fand die 31-Jährige tot in der Wohnung auf. Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen, er wird derzeit einvernommen.

Streitigkeiten und Wegweisungen

Hintergrund dürfte ein lange schwelender Streit sein, der in der Nacht eskalierte. Laut Polizei gab es zwischen dem Paar immer wieder Streit und mehrfach auch Wegweisungen.