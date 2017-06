Brand und Sturmeinsätze für Feuerwehren

Zwei Brände haben die steirischen Feuerwehren am Sonntag gefordert. In Graz geriet ein Kellerabteil in Brand. In Knittelfeld konnte die Feuerwehr einen Wohnhausbrand gerade noch verhindern. Und eine Garage wurde vom Sturm abgedeckt.

Der Brand in dem Kellerabteil in Graz hat sich am Sonntagvormittag ereignet. Als die Feuerwehr eintraf, waren der Keller und das Stiegenhaus im betroffenen Wohnhaus in der Brucknerstraße bereits stark verraucht. Die Feuerwehr hat 16 Bewohner in Sicherheit gebracht. Fünf davon mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Stiegenhaus und der Keller wurden belüftet. Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, wird noch ermittelt.

Starker Wind verbreitete Feuer

In Knittelfeld dürfte Sonntagmittag ein Brand in einem Komposthaufen entstanden sein. Dadurch gerieten jedenfalls auch ein angrenzendes Hochbeet und der Holzzaun des Gartens in Brand. Die Feuerwehr konnte aber rasch einschreiten und schlimmeres Verhindern. Denn durch den starken Wind hätte das Feuer beinahe auch auf das Wohnhaus übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Wind deckte Garagendach ab

Der starke Wind sorgte am Samstag in Kapfenberg ebenfalls für einen Feuerwehreinsatz. Im Ortsteil Redfeld wurde durch den Sturm das Blechdach einer Garage zerstört. Die Garage wurde vollständig abgedeckt. Die Feuerwehr wurde zu den Aufräumarbeiten gerufen. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.