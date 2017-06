Vier Jugendliche bei Mopedunfall verletzt

Eine Mopedausfahrt in der Weststeiermark hat für vier Jugendliche am Samstag im Krankenhaus geendet. Zwei davon wurden sogar schwer verletzt.

Die vier Jugendlichen waren in Söding-St. Johann im Bezirk Voitsberg unterwegs. Dabei haben sich jeweils zwei Jugendliche ein Moped geteilt. Als das vordere Moped abbog, dürfte der hintere Fahrer zu spät reagiert haben. Es kam zu einer folgenschweren Kollision.

Beim Abbiegen auf das vordere Moped aufgefahren

Ein 15-jähriges Mädchen und eine 16-jährige Freundin waren am vorderen Moped unterwegs. Hinter den beiden fuhr der 16-jährige Bursche mit einer 15-Jährigen am Sozius. Beim Einbiegen in eine Gemeindestraße dürfte der nachkommende 16-Jährige zu spät reagiert haben. Er stieß mit seinem Moped gegen das Moped der beiden Mädchen.

Alle vier Jugendlichen stürzten und mussten zur Kinderklinik am LKH Graz gebracht werden. Der 16-jährige Unfallverursacher sowie das vor ihm fahrende 16-jährige Mädchen am Sozius wurden schwer verletzt. Die beiden anderen Mädchen erlitten leichte Verletzungen.