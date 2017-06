Rauchfreie Spielplätze in der Südoststeiermark

Die Südoststeiermark soll die erste rauchfreie Kinderspielplatzregion Österreichs werden. In einigen Gemeinden gibt es dazu schon Gemeinderatsbeschlüsse. In anderen sind sie zumindest geplant.

Es handelt sich derzeit nicht um Verbote, sondern lediglich um Gebote, heißt es von den Verantwortlichen. Durch Tafeln auf denen „Rauchfreie Zone - wir wollen Frischluft“ auf bunten Comicbildern zu lesen ist, sollen Zigarettenstummel vor Schaukeln, Rutschen und Bänken bald der Vergangenheit angehören.

Kinderparlament federführend

Seit mehr als zehn Jahren ist der Wunsch nach rauchfreien Spielplätzen auf der Agenda des Kinderparlaments in Graz und Leoben, sagt Caroline Oswald-Fleck vom Kinderbüro. Es gehe jetzt darum, die Anliegen der Kinder umzusetzen. „Wenn Kinder sagen, sie wollen, dass auf ihren Spielplätzen nicht geraucht wird, muss das gehört werden“.

Modellregion als Vorreiter

Mit dem Bezirk Südoststeiermark hat sich nun eine Modellregion gefunden. SPÖ Regionalvorsitzende Cornelia Schweiner treibt das Projekt voran. In Paldau und Feldbach gibt es bereits entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse, in 24 anderen Gemeinden werden entsprechende Anträge demnächst eingebracht. Kinder hätten ein Anrecht auf Frischluft und einen Raum, den sie kindgerecht erleben sollen. Außerdem gehe es um Vorbildwirkung, so Schweiner.

Raucher vom Spielplatz verbannen

Rauchende Eltern sollen auf Raucherinseln vor den Spielplätzen verwiesen werden. Sollte das im Rahmen des neuen Gebots nicht funktionieren, gebe es noch die Möglichkeit über die Grünraumverordnung auch Verbote oder Konsequenzen einzuführen, sagt Cornelia Schweiner. Man wolle es aber vorerst durch Motivation versuchen. Das Vulkanland will mit dem Projekt die erste rauchfreie Kinderspielplatzregion Österreichs werden und sich damit auch touristisch besonders familienfreundlich präsentieren.