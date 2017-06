Brand verhindert: Auto fing in Wald Feuer

Nach einem Fahrzeugbrand in der Oststeiermark am Sonntag konnte ein Waldbrand verhindert werden. Das Auto rollte wegen eines technischen Defekts in den Wald. Aufgrund der Trockenheit fingen Bäume und Waldboden rasch Feuer.

Der Lenker des Wagens war auf der Landesstraße in Sebersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterwegs. Wegen eines technischen Defekts am Auto musste er am Straßenrand stehen bleiben.

LM d.V. Melanie Arbesleitner

Wagen in Vollbrand

Kurze Zeit später fing das Fahrzeug im vorderen Bereich Feuer und rollte daraufhin in den Wald. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Auch der Waldboden und mehrere Bäume brannten schon. Der Brand war dann rasch unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Waldboden anschließend noch auf Glutnester abgesucht.

LM d.V. Melanie Arbesleitner

Technischer Defekt am Wagen

Laut den Einsatzkräften konnte ein größerer Waldbrand zum Glück verhindert werden. Das Auto wurde völlig zerstört; verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der 25 Jahre alte Lenker und seine Beifahrerin konnten sich rechtzeitig retten. Brandermittler haben das Wrack untersucht. Durch welchen technischen Defekt das Feuer genau ausgelöst wurde, ist noch nicht bekannt.