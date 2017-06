Bau von günstigen Wohnungen für Jungfamilien

In der Steiermark werden mehr als 200 günstige Mietwohnungen für junge Familien, Alleinerzieher und Paare unter 35 Jahren gebaut. Das Land investiert in die Sozialmietwohnungen rund 24 Millionen Euro.

Um die Finanzierung der ersten, eigenen Wohnung zu erleichtern, entstehen über die gesamte Steiermark gleichmäßig verteilt 250 sogenannter Jugendstartwohnungen.

Gemeinden bauen Wohnungen

Das Geld dafür kommt aus dem Finanzausgleichspaket des Bundes. Der Steiermark werden rund 24 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, so ÖVP-Wohnbaulandesrat Johann Seitinger: "Die Wohnungen dürfen maximal 60 Quadratmeter groß sein. Es werden Wohnungen sein, die die Genossenschaften oder Gemeinden bauen und diese Genossenschaften und Gemeinden sind auch aufgerufen, hier keine Grundstücks- und Wertanteile hineinzurechnen. Das heißt, das ist tatsächlich sehr, sehr leistbar für junge Familien.“

Mit Jungfamilien sind Ehepartner unter 35 Jahren sowie unverheiratete Partner – auch mit Kindern – und Alleinerziehende unter 35 Jahren gemeint. Um die Wohnungen noch leichter leistbar zu machen, enthalten sie im Mietzins inkludiert bereits eine Küche. Auch die Miete wird nicht erhöht.

Wohnen in der Steiermark: 30 bis 50 Prozent des Einkommens werden in der Steiermark für das Wohnen ausgegeben

Drei bis fünf Mal zieht jeder Steirer im Laufe seines Lebens durchschnittlich um

Beschränkte Mietdauer

Die Mietdauer wird auf zehn Jahre beschränkt. Doch das ergebe sich aufgrund der kompakten Größe der Wohnungen - speziell bei wachsenden Familien - praktisch von selbst, so Seitinger: „Wir werden die Wohnungen dann am Ende des Jahres ausloben. Bis dahin wird es Architektenwettbewerbe geben, die so aufgestellt sind, dass das beste Produkt letztlich auch zur Anwendung kommt und ich glaube, dass im nächsten Jahr schon die ersten in den Jugendstartwohnungen wohnen werden.“

Die Jugendsprecher von ÖVP und SPÖ begrüßen den Schwerpunkt für leistbare Wohnungen für Junge; ihnen ist wichtig, dass das Fördergeld für die Startwohnungen auch in die Regionen kommt. Geplant sind die Wohnungen eher in größeren Gemeinden, wo die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gegeben ist.

Auch für behinderte Menschen entstehen in den kommenden Jahren mehr Wohnungen. Der Bedarf an Wohnplätzen steigt; deshalb wird das Angebot aufgestockt - mehr dazu in Land schafft mehr Wohnplätze für Behinderte (1.6.2017).