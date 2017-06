Laptoptasche auf Herd abgelegt: Küchenbrand

Eine auf einem eingeschalteten Herd abgelegte Laptoptasche hat am Sonntag Feuer gefangen und eine Küche in Lannach im Bezirk Deutschlandsberg in Brand gesetzt. Der Bewohner konnte das Feuer löschen, wurde jedoch verletzt.

Der 55-jährige Weststeirer war gegen 7.40 Uhr durch Brandgeruch und ein lautes Geräusch geweckt worden - der Küchenbereich seiner Wohnung stand in Flammen. Der Mann rief die Feuerwehr und begann gleich selbst mit den Löscharbeiten.

Als die Feuerwehr in seiner Wohnung eintraf, hatte er den Brand bereits gelöscht. Der Weststeirer erlitt jedoch leichte Rauchgasvergiftung und musste vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert werden.

Mehrere tausend Euro Schaden

Der 55-Jährige dürfte laut Brandursachenermittlung versehentlich eine Platte des Elektroherdes eingeschalten haben. Durch die Hitze geriet seine dort abgelegte Laptoptasche in Brand. Die Flammen breiteten sich in der Küche aus, wobei ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstand.