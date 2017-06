Festnahme in Italien nach Überfall in Graz

Eine Rumänin, die nach einem Überfall in Graz von der österreichischen Justiz gesucht worden war, ist in Italien festgenommen worden. Die 51-Jährige hatte zuletzt in Grezzana bei Verona als Pflegehilfe gearbeitet.

Drei Tage lang verbrachte die Rumänin nach ihrer Festnahme zunächst in der Strafanstalt von Montorio. Sie muss sich jetzt täglich bei der lokalen Polizei melden. Die Frau soll nach Österreich ausgeliefert werden, das Verfahren läuft.

Haftbefehl nach Überfall

Die Staatsanwaltschaft Graz hatte einen Haftbefehl gegen die Rumänin in Zusammenhang mit einem Überfall erlassen.