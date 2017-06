Tausend vormals Arbeitslose jetzt bei Magna

Bei Magna in Graz haben durch eine Joboffensive bereits 1.000 vormals Arbeitslose eine neue Beschäftigung gefunden. Für die Produktion des neuen 5er-BMW werden insgesamt 3.000 neue Mitarbeiter aufgenommen.

Ziel der Joboffensive von Magna war es, nicht Mitarbeiter von anderen Firmen abzuwerben, sondern Arbeitslose wieder zu einem Job zu verhelfen.

3.000 neue Mitarbeiter für Magna

Anders als viele andere Betriebe setzt Magna dabei auch auf die Generation der über 50-Jährigen. Nach zwei Jahren Vorbereitung konnte jetzt gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice der tausendste neue Mitarbeiter gefunden werden. Für Magna-Personalchef Hans-Jörg Tutner ist das aber erst ein erfreuliches Zwischenergebnis: „Das Ziel ist ja 3.000, aber die Zusammenarbeit hat bisher super funktioniert und wir haben einiges bewegt.“

Kooperation mit AMS und Sozialressort

Das sieht auch der Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservices Steiermark, Karl-Heinz Snobe so: „Wir sind eigentlich bei der Halbzeit angelangt. Wir haben vor, in den nächsten Monaten noch weitere, hunderte arbeitslose Menschen zu Magna zu vermitteln, sie zu qualifizieren und sie in diesem Industrie-Arbeitsplatz unterzubringen.“

Unterstützt wird diese Joboffensive auch vom Land Steiermark. Und gerade dieses Projekt ist für Soziallandesrätin Doris Kampus von der SPÖ der Beweis, dass sich auch die Politik an der Schaffung von Arbeitsplätzen aktiv beteiligen kann: „Das stimmt nicht, dass die Politik nichts tun kann. Wenn man in Kooperation mit einem Unternehmen wie Magna ist und entsprechende Rahmenbedingungen setzt, und das haben wir getan, haben wir gezeigt, dass aus dem Sozialressort heraus, beschäftigungspolitische Maßnahmen unterstützt werden können.“

Nach diesem ersten Etappenziel geht die Suche nach weiteren Mitarbeitern auf Hochtouren weiter. Schon Anfang Juli findet in der Grazer Stadthalle die nächste große Jobbörse statt.

Bereits im September des Vorjahres ist bekanntgeworden, dass Magna einen neuen Großauftrag von BMW erhalten hat. Anfang des Jahres wurde im Grazer Magna-Werk mit der Produktion des neuen 5er-BMW begonnen - mehr dazu in Magna Graz startet 5er-BMW-Produktion (28.2.2017).