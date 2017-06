Installateur von Dach gefallen

In St. Kathrein am Offenegg im Bezirk Weiz ist am Montag ein Installateur von einem Hausdach gefallen. Der Mann war dabei, einen Blitzableiter zu installieren, als er stolperte.

Der 47-jährige Elektro-Installateur war am Montagvormittag dabei, eine Blitzschutzeinrichtung zu montieren. Er wollte sich gerade einen Sicherheitsgurt umhängen, als er über den Fangleitungsdraht stolperte.

Der Mann stürzte sechs Meter in die Tiefe und prallte auf dem Erdboden auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 47-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 zum UKH Graz gebracht.