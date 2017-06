Kellereinbrecher festgenommen

Die Polizei in Leoben konnte am Montag einen 37-Jährigen festnehmen, der mehrere Kellerabteile eines Wohnhauses aufgebrochen und Gegenstände gestohlen haben soll. Der Mann hatte vorübergehend in dem Haus gewohnt.

Bereits Montagfrüh erstatteten mehrere Bewohner des Mehrparteienhauses Anzeige, dass in ihre Kellerabteile eingebrochen worden sei. Dabei seien diverse Gegenstände gestohlen worden. Die Ersterhebungen ergaben zunächst keinen Hinweis darauf, wer der Täter sein könnte.

Gestohlene Gegenstände sichergestellt

Am Nachmittag meldete sich ein Mieter bei der Polizei, weil er einen ihm unbekannten Mann aus dem Keller verwiesen habe und dieser in einer Wohnung im ersten Stock verschwunden sei. Die Polizei konnte den 37-jährigen Polen ausforschen. Der Mann hatte bei einer Bekannten in diesem Haus Unterkunft genommen.

In der Wohnung konnten die gestohlenen Gegenstände sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.