Motorradfahrer fuhr auf Polizisten los

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker und ein Motorradfahrer ohne Lenkberechtigung haben am Montag in Kapfenberg und Hartberg die Polizei beschäftigt. Beide waren zu schnell unterwegs und entzogen sich der Anhaltung.

Montagabend verständigten Zeugen in Kapfenberg die Polizei, weil ein vermutlich alkoholisierter Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall einen Sachschaden verursacht habe. Der Mann sei aber noch im Ortsgebiet von Kapfenberg unterwegs. Nach kurzer Zeit machte die Polizei den Lenker ausfindig und versuchte, den 30-Jährigen anzuhalten.

Pkw prallte gegen Betonsockel

Der Lenker fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch ein Siedlungsgebiet. Um eine Kollision zu vermeiden mussten laut Polizei mehrere Fahrzeuge und Fußgänger ausweichen. In einer Linkskurve prallte der Pkw dann gegen eine Straßenlaterne und in weiterer Folge gegen einen Betonsockel.

Der 30-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung durch und lieferte den Mann in das LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur ein. Ein Alkotest bestätigte, dass der Lenker betrunken war.

19-Jähriger ohne Lenkberechtigung

In Hartberg führten Polizisten am Montagnachmittag Verkehrskontrollen durch, als im Bereich einer 30er-Zone ein Motorradfahrer mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Beamten zufuhr. Als ein Polizist den Lenker der Moto-Cross-Maschine aufhalten wollte, schaltete dieser zurück und gab Gas. Der Fahrer fuhr so knapp am Polizisten vorbei, dass es zu einer Berührung mit dem Lasergerät zur Geschwindigkeitsmessung kam. Der Polizist erlitt leichte Abschürfungen.

Unerkannt konnte der Motorradlenker auf seiner nicht zugelassenen Maschine flüchten. Bei den anschließenden Erhebungen konnte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ausfindig gemacht werden. Der junge Mann besitzt keine entsprechende Lenkberechtigung, zeigte sich aber geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft und der BH Hartberg-Fürstenfeld angezeigt.