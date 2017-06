Steirische Jugend fühlt sich gesund

Laut einer aktuellen Studie fühlen sich steirische Jugendliche gesünder als ihre Alterskollegen in den anderen Bundesländern. Sport wird immer beliebter. Hauptmotivationen sind Gewichtsreduktion, Gesundheit und Spaß.

Ein Viertel der österreichischen Jugendlichen fühlt sich laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) und der Wiener Städtischen nicht gesund. Rund die Hälfte der 1.000 Befragten im Alter von 15 bis 26 Jahren gab an, selbst sportlich zu sein oder etwas für die Gesundheit zu tun.

Steiermark top – Burgenland Schlusslicht

Die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern sind dabei beträchtlich: 36 Prozent der Burgenländer gaben an, sich nicht gesund zu fühlen. Die Steiermark hat hier den besten Wert mit 17 Prozent. In der Selbsteinschätzung sagten 26 Prozent der Jugendlichen österreichweit, dass sie übergewichtig seien. 60 Prozent bezeichnen sich als normalgewichtig, 14 Prozent als untergewichtig.

Die Studienautoren stellen auch fest, dass es einen deutlichen Trend zum Sport gibt. Knapp neun von zehn Befragten gaben an, in Zukunft noch aktiver sein zu wollen. Ein Drittel ist erst seit einem Jahr oder kürzer dabei, Sport zu treiben. Gesundheit ist das Hauptmotiv, viele wollen aber auch ihr Aussehen verändern.

Schlechte Erfahrungen in der Schule

Unter jenen, die nicht sportlich aktiv sind, geben acht von zehn Befragten an, sich nicht überwinden zu können. 71 Prozent sprechen von Zeitmangel und 29 Prozent haben laut eigenen Angaben schlechte Erfahrungen mit Sport in der Schule gemacht.

