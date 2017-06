Einbrecher stahlen Pkw von Firmengrund

In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter in Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung einen Pkw gestohlen. Laut Zeugen handelt es sich um zwei Personen, die in Richtung Weiz geflüchtet sein sollen.

Kurz vor Mitternacht durchtrennten Unbekannte einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf ein privates Grundstück. Dort stahlen sie zuerst einen Rasenmähertraktor und stellten diesen an der Weizer Straße zum Abtransport bereit. Kurz danach fuhr eine Polizeistreife am Tatort vorbei und bemerkte das vorbereitete Diebesgut und einen herannahenden Kleintransporter.

Nach Rasenmäher wurde Pkw gestohlen

Die Polizisten kontrollierten den Transporter und nahmen den 34-jährigen Lenker auf die Polizeiinspektion mit. In der Zwischenzeit wurde nach weiteren Tätern gefahndet. Der 34-Jährige gab nur an, auf der Durchreise zu sein. Von einem Diebstahl wisse er nichts. Gegen ihn wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz erstattet.

Drei Stunden später stahlen unbekannte Täter nahe des ersten Tatortes vom Firmengrundstück einer Kfz-Werkstätte einen Pkw. Laut Auskunft von Zeugen handelte es sich um zwei Personen. Diese nahmen einen weißen Citroen Picasso in Betrieb und durchstießen damit die Grundstücksumfriedung. Danach flüchteten sie nach Angaben der Zeugen in Richtung Weiz.