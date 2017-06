Waldbrand durch Lagerfeuer ausgelöst

Durch ein Lagerfeuer ist am Dienstag ein Waldbrand im Bezirk Graz-Umgebung ausgelöst worden. Eine Fläche in der Größe eines Basketballfeldes war betroffen. Die Gefahr von Waldbränden ist derzeit besonders groß.

Im Bereich des Kugelsteins in Prenning breitete sich das Feuer in einem steilen und unwegsamen Gelände aus. Rund 400 Quadratmeter Waldboden und mehrere Bäume wurden beschädigt.

Vorsicht bei Sonnwendfeuern

Die Einsatzkräfte fanden beim Brandort ein erloschenes Lagerfeuer, das laut Polizei mit Steinen zugedeckt war. Der Brand dürfte von dem Lagerfeuer ausgegangen sein. Die Feuerwehr rät von Lagerfeuern im Wald dringend ab; auch Kerzen oder Fackeln sollten nicht verwendet werden. Durch die hochsommerlichen Temperaturen steigt in den nächsten Tagen die Gefahr von Wald-, Wiesen-, Böschungs- und Heckenbränden. Besondere Vorsicht gilt am Mittwoch auch bei den traditionellen Sonnwendfeuern.

Zigaretten als Zündquelle

Bei Ausflügen in Wälder sollten erst gar keine Zigaretten geraucht bzw. Stummeln nicht achtlos weggeworfen werden. Auch Zigarettenkippen, die von Autofahrern oft aus Fenstern geworfen werden, können Böschungsbrände entlang der Straßen auslösen. Auch weggeworfene Dosen oder Flaschen können zu einer Zündquelle werden.

Nach einem Fahrzeugbrand in der Oststeiermark konnte am Sonntag ein Waldbrand verhindert werden. Das Auto rollte wegen eines technischen Defekts in den Wald. Aufgrund der Trockenheit fingen Bäume und Waldboden rasch Feuer - mehr dazu in Brand verhindert: Auto fing in Wald Feuer (19.6.2017).

