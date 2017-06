Prozess um versuchten Mord fortgesetzt

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin steht am Mittwoch ein 36-Jähriger in Graz vor Gericht. Der Gerichtsgutachter bezeichnete die Tatsache, dass die Frau überlebt hat, als „medizinischen Lottosechser.“

Im Jänner soll der Mann seine Ex-Freundin durch elf Messerstiche schwer verletzt haben. Der Deutsche war in ihre Wohnung gestürmt, nachdem die Frau die Tür für die verständigte Polizei geöffnet hatte - die drei Beamten konnten sie nicht schützen.

Am Dienstag startete der Prozess. Dabei betonte der Angeklagte immer wieder, er habe die 26-Jährige nicht töten, sondern bestrafen wollen - mehr dazu in Prozess wegen Mordversuchs an Ex-Freundin (20.6.2017). Er konnte mit der eher losen Beziehung nicht umgehen und rastete immer wieder vor Eifersucht auf angebliche oder tatsächliche Liebhaber der Frau aus.

„Medizinischer Lottosechser für das Opfer“

Am zweiten Verhandlungstag zeigte der medizinische Sachverständige Fotos vom malträtierten Körper der jungen Frau: Elf Messerstiche hatten Arme, Beine, Bauch und Rücken verletzt - vier davon waren laut Sachverständigem lebensgefährlich.

Dass die 26-Jährige wieder gesund wurde, bezeichnete Roll als „medizinischen Lottosechser für das Opfer“. Der letzte Stich war durch die Hand gegangen, das Messer konnte erst im Spital entfernt werden. Möglicherweise konnte die Frau mit der Hand einen Stich ins Herz abwehren, der Brustbereich wurde jedenfalls getroffen.

Urteil am Mittwoch möglich

Am Mittwoch könnte es bereits ein Urteil geben. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Einweisung in eine Anstalt geistig abnormer Rechtsbrecher.