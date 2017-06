E:Job: Bereits 750 Arbeitslose neu qualifiziert

Seit 2010 läuft das sogenannte Projekt E:Job in der Steiermark, um Arbeitslose für den Einstieg in Unternehmen der Energie- und Umweltbranche zu qualifizieren. Am Mittwoch zogen Verantwortliche von AMS und Land Steiermark Bilanz.

Die Energiestiftung verfolgt zwei große Ziele: Arbeitslose Menschen bekommen eine Ausbildung und die Unternehmen erhalten schließlich genau jene Arbeitskräfte, die sie brauchen, heißt es bei der Zwischenbilanz, die die beiden zuständigen Landesräte Doris Kampus (SPÖ) und Anton Lang (SPÖ) gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice gezogen haben.

Großteil fand fixen Arbeitsplatz

Seit 2010 wurden 750 Menschen qualifiziert, 80 Prozent von ihnen haben einen fixen Arbeitsplatz gefunden: „Ein Freudentag“, so Landesrätin Kampus. Die arbeitslosen Menschen werden für verschiedenste Bereiche ausgebildet - vom Bauen und Sanieren bis hin zu Umwelttechnik und Energieberatung.

Land Steiermark/Strasser

Kampus erklärt: „Wir haben ja so ein Flaggschiff zum Thema der Stiftung, und das ist Magna, und wir dürfen auch immer wieder darüber berichten. Das ist gut, das ist toll - und wir sind stolz darauf. Aber es zeigt, dass auch für kleinere Unternehmen das Thema der Stiftung, wo ich Mitarbeiter qualifizieren lassen kann, ein wunderbares Instrument ist, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen.“

„Ein einmaliges Angebot“

Auch der Arbeitssuchende habe viele Vorteile, sagt Karl-Heinz Snobe vom Arbeitsmarktservice: „Für die arbeitssuchende Person ist es ein einmaliges Angebot: Sie lernt zuerst das künftige Unternehmen kennen, vereinbart dann eine gemeinsame Ausbildung, durchläuft die Ausbildung und hat danach einen gesicherten Arbeitsplatz.“ Derzeit befinden sich 120 Personen in der Energiestiftung, auch im nächsten Jahr soll sie fortgesetzt werden.

