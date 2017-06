Gestürzter Bauarbeiter von Feuerwehr gerettet

Einen verletzten Bauarbeiter hat die Feuerwehr am Mittwoch in Graz gerettet: Der Mann war im zweiten Stockwerk einer Baustelle in der Waagner-Biro-Straße gestürzt und hatte sich dabei an der Schulter verletzt.

Der Unfallort war nur schwer zugänglich, weshalb kurz vor 11.00 Uhr vormittags die Feuerwehr alarmiert wurde. Mit einem Turmdrehkran wurde der Bauarbeiter von der Höhenrettung schonend zu Boden gebracht, wo ein Notarzt und der Rettungsdienst die Erstversorgung des Verletzten übernahmen.

BF Graz

Der Mann war am Mittwoch bei Arbeiten auf einer Baustelle im zweiten Obergeschoß der Grazer Waagner-Biro-Straße gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen im Schulterbereich zu.