Gerald Ortner neuer steirischer Polizeidirektor

Die Steiermark bekommt einen neuen Landespolizeidirektor: Gerald Ortner wird auf Josef Klamminger folgen. Ortner ist seit 24 Jahren Polizist und wird ab 2. Juli mit der vorläufigen Leitung der Landespolizeidirektion betraut.

"Gerald Ortner kann auf eine eindrucksvolle Karriere innerhalb der Polizei verweisen und wurde auch von der Kommission als in höchstem Ausmaß geeignet empfunden, weshalb es mich freut, ihn mit der Aufgabe des neuen Landespolizeidirektors für die Steiermark zu betrauen. Josef Klamminger möchte ich an dieser Stelle herzlich für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz danken“, so ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka am Mittwoch.

BMI / E. Weissheimer

Zustimmung des Landeshauptmanns

Ortner wird ab 2. Juli 2017 mit der vorläufigen Leitung der Landespolizeidirektion Steiermark betraut. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) erklärte: „Ich wurde heute von Innenminister Wolfgang Sobotka über die Entscheidung informiert und habe in Absprache mit dem Regierungspartner Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) meine Zustimmung erteilt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne der Sicherheit unseres Landes.“

Ernennung durch Van der Bellen

Nachdem seitens des Innenministers eine formale Entscheidung über die Nachfolge des Landespolizeidirektors getroffen wurde, werden nun Personalvertretung und Bundeskanzleramt eingebunden. Die offizielle Ernennung erfolgt schließlich durch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Auch in Niederösterreich gibt es einen Wechsel an der Polizeispitze: Neuer Landespolizeidirektor wird hier Konrad Kogler, der bisher Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit war - mehr dazu in Kogler neuer Landespolizeidirektor (21.6.2017).

