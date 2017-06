Vierter RAAM-Sieg für Christoph Strasser

Zum vierten Mal in Folge hat der steirische Extremradler Christoph Strasser das Race Across America (RAAM) für sich entschieden. Dafür legte der 34 Jahre alte Steirer in acht Tagen mehr als 5.000 Kilometer quer durch die USA zurück.

Kurz vor 8.00 Uhr radelte Christoph Strasser am Donnerstagvormittag dann ins Ziel des Race Across America. Strassers Teamchef, Michael Kogler, berichtet aus Annapolis: „Alles ist wunderbar gegangen - der Christoph hat sich die letzten paar Kilometer noch einmal richtig pushen können!“

Manuel Hausdorfer/limeART

Über den Sieg habe sich der Steirer immens gefreut, so sein Teamchef - „und jetzt sind wir gerade dabei, mit einer kleinen Parade, also mit einer geführten Streckenführung, reinzurollen bis an den Hafen, wo dann die offizielle Siegerehrung stattfinden wird“.

5.000 Kilometer in acht Tagen

Eine Siegerehrung, die Strasser nun zum vierten Mal in Folge auf dem ersten Platz erlebt. Mehr als 5.000 Kilometer legte der Steirer im Zuge des Race Across America (RAAM) von der West- an die Ostküste der USA zurück - in gerade mal acht Tagen.

