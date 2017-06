Fahrerflucht nach Lkw-Kollision mit Radfahrerin

Bei der Kollision mit einem Lkw ist eine 25-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag in Kalsdorf bei Graz schwer verletzt worden. Der Lenker des Lastkraftwagens beging Fahrerflucht.

Kurz vor 14.00 Uhr war die Grazerin mit ihrem Rennrad auf dem Mühlgangweg in Richtung Süden unterwegs, als es auf der Fernitzer Straße zur seitlichen Kollision kam. Dabei stürzte die 25-Jährige, die keinen Helm trug, und wurde schwer verletzt.

Nach Stopp weitergefahren

Rund 100 Meter nach der Unfallstelle hielt der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges sein Fahrzeug an, stieg aus und wollte vermutlich zu der Frau gehen. Als er jedoch bemerkt haben dürfte, dass Passanten bereits Erste Hilfe leisteten, stieg der Mann wieder in seinen Lkw und fuhr in Richtung Fernitz davon.

Polizei bittet um Hinweise

Das Sattelkraftfahrzeug hatte laut Zeugen einen Planenaufbau, war gelb lackiert und auf der Fahrerkabine soll sich eine schwarze „Pantherfigur“ befunden haben. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Eine Fahndung nach dem Lkw verlief bisher ohne Erfolg, die Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz bittet um Hinweise unter 059/133/6142.