Decke in Grazer Wohnhaus eingestürzt

Eine Decke ist am Mittwochnachmittag im zweiten Obergeschoss eines Grazer Mehrparteienhauses eingestürzt. Laut Feuerwehr war über längere Zeit Wasser in die Decke eingetreten; verletzt wurde niemand.

Am späten Nachmittag war die Feuerwehr zu dem Gebäude in die Keplerstraße im Bezirk Lend gerufen worden: Teile der Holzdecke waren in die Wohnung gekracht: „Während des Deckeneinsturzes haben sich zum Glück keine Personen im betroffenen Bereich aufgehalten“, so Thomas Schmallegger von der Grazer Berufspolizei.

BF Graz

Rund zehn Personen aus angrenzenden Räumen mussten jedoch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Die Wohnungen wurden indes behördlich gesperrt und nach Berechnungen eines Statikers abgesichert.

BF Graz

Zu dem Deckeneinsturz soll Wasser, das über einen längeren Zeitraum in die Decke eingetreten war, geführt haben. Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang mit zwölf Mann im Einsatz.