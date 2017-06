Hagelunwetter sorgten für schwere Schäden

Hagelunwetter haben am Mittwoch teils schwere Schäden im Osten und Südosten der Steiermark angerichtet. Die Feuerwehr musste zahlreiche Keller auspumpen, auch die Landwirtschaft verzeichnet Schäden.

Gegen 13.15 Uhr war das Unwetter etwa in St. Anna am Aigen aufgezogen - 20 Minuten hat es gedauert. Trotz der kurzen Dauer beklagt Bürgermeister Johannes Weidinger (ÖVP) große Schäden: „Es fängt an bei den Weinkulturen, Holunder, Kürbiskulturen, Maiskulturen und Sachschäden an Fahrzeugen.“

Weidinger sagt den Landwirten in der Region seine Unterstützung zu: „Wir probieren vonseiten der Gemeinde das Ganze so weit wie möglich zu lindern oder zu unterstützen.“

Wein ebenso betroffen

Auch die Weintrauben rund um St. Anna am Aigen sind betroffen. Weinbauer Josef Griessbacher beklagt nach dem vergangenen Unwetter-Jahr - mehr dazu in Herausforderndes Jahr für die Landwirtschaft (3.8.2016) - auch heuer wieder große Ausfälle: „70 bis 80 Prozent Ausfall werden wir wieder haben. Zur Zeit eine schwierige Situation.“

Aufräumarbeiten dauern an

60 Liter Niederschlag wurden während des Gewitters in St. Anna am Aigen verzeichnet. Dabei wurden Straßen unterspült und Gräben verklaust. Drei Gemeindearbeiter beseitigen nun die Verwüstungen - laut Bürgermeister Johannes Weidinger werden die Aufräumarbeiten noch mehrere Wochen andauern.

