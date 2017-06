Jugendlicher nach Unfall in Lebensgefahr

In Graz wurde am Donnerstag ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Bursche schwebt laut Auskunft der Polizei in Lebensgefahr.

Der 16-Jährige war mit seinem Moped im Grazer Bezirk Wetzelsdorf unterwegs. An einer Kreuzung der Josef-Post-Straße mit der Burenstraße kollidierte der Mopedlenker mit einem Auto. Bisher ist nicht geklärt, warum die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung zusammengestoßen sind. Der junge Bursche erlitt bei dem Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen und musste ins LKH Graz eingeliefert werden. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt.