Kapfenbergs Bürgermeister Wegscheider tritt ab

Der Kapfenberger Bürgermeister Manfred Wegscheider (SPÖ) hat am Freitag überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Ende Juli wird er das Amt an den bisherigen Vizebürgermeister Friedrich Kratzer (SPÖ) übergeben.

Manfred Wegscheiders erste Amtsperiode als Bürgermeister von Kapfenberg dauerte von Dezember 1999 bis Oktober 2005. Dann holte ihn der ehemalige Landeshauptmann Franz Voves (SPÖ) in die Landesregierung, wo Wegscheider bis Oktober 2010 für Sport, Umwelt und Erneuerbare Energie zuständig war. Danach war Wegscheider zwei Jahre Landtagspräsident, ehe er im Dezember 2012 neuerlich zum Kapfenberger Bürgermeister gewählt wurde.

„Ein sehr emotionaler Tag für mich“

Manfred Wegscheider stand also insgesamt fast elf Jahre an der Spitze der obersteirischen Industriestadt, dementsprechend schwer fällt ihm der Abschied. „Es ist natürlich ein sehr emotionaler Tag für mich. Aber ich denke, dass diese Rücklegung - wenn man bereits knapp am 68. Geburtstag knabbert - durchaus gerechtfertigt ist. Obwohl ich weiß, dass mir manches fehlen wird“, so Wegscheider, der sein Amt Ende Juli an seinen Stellvertreter Friedrich Katzer (SPÖ) übergeben wird.

ORF.at

„Fritz, es geht um die Region, nicht nur die Stadt!“

Kratzer war in den letzten Jahren in seiner Funktion als Vizebürgermeister für das Wirtschaftsressort von Kapfenberg zuständig, außerdem ist er Prokurist der Stadtwerke Kapfenberg. Wegscheider sieht Kapfenberg als Motor der Region Obersteiermark West. „Es wird viel passieren in der nächsten Zeit. Zum Beispiel dass das Edelstahlwerk in Kapfenberg gebaut wird, das modernste Edelstahlwerk der Welt. Fritz, ich bitte dich aber nicht zu vergessen, dass es nicht nur um die Stadt sondern um das gesamte regionale Geschehen geht“, so Wegscheider in Richtung Kratzer bei seiner Rücktritts-Pressekonferenz am Freitag.

Nach Konrad und Straßegger jetzt Wegscheider

Der Rücktritt von Wegscheider ist bereits der dritte in den drei großen obersteirischen SPÖ-Städten in den letzten drei Jahren. 2014 übergab Matthias Konrad in Leoben sein Amt an Kurt Wallner, Anfang Juni 2017 folgte Peter Koch dem Brucker Bürgermeister Hans Straßegger nach. Mehr dazu in Kurt Wallner wird Bürgermeister in Leoben und Brucker Bürgermeister tritt zurück.

