Betrunkener Autolenker beschädigte Polizeiautos

In Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) hat ein alkoholisierter Autolenker in der Nacht auf Samstag insgesamt fünf in der Polizeikaserne abgestellte Autos beschädigt. Ein Polizist bemerkte den Vorfall.

Um in den Hinterhof der Polizeikaserne zu kommen, musste der 20 Jahre alte Verdächtige eine etwa drei Meter hohe Mauer überwinden. Dann beschädigte er zwei Dienstfahrzeuge der Polizei sowie drei Privat-Fahrzeuge von diensthabenden Polizeibeamten. Der Schaden beträgt laut Landespolizeidirektion Steiermark mehrere tausend Euro.

Befragung wegen Alkoholisierung nicht möglich

Er soll Außenspiegel abgerissen, den Lack zerkratzt und gegen die Karosserie getreten haben. Warum der Mann gegen die Fahrzeuge vorging, ist noch unbekannt. Der Verdächtige konnte aufgrund der Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden. Ein Beamter bemerkte den Vorfall und nahm den stark alkoholisierten Mann