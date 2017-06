Schönleitner als Grüner Landessprecher bestätigt

Die Grünen Steiermark haben am Samstag bei ihrer Landesversammlung in Leoben Lambert Schönleitner neuerlich zum Landessprecher gewählt. Die Wahl erfolgte laut Aussendung mit großer Mehrheit.

Die Grünen wollen sich eigenen Angaben zufolge als „Gegenpol zum Rechtsruck von SPÖ und ÖVP“ positionieren. Die Steiermark habe unter rot-schwarz viel Aufholbedarf vom Sozialbereich bis zum Naturschutz, so die Grünen in einer Aussendung.

74 Prozent für Schönleitner

Lambert Schönleiter wurde bei der Landesversammlung am Samstag mit 74 Prozent der Mitgliederstimmen als Landessprecher der steirischen Grünen bestätigt. Schönleitner ist der erste Landessprecher der zum zweiten Mal direkt von den Mitgliedern gewählt wurde. Er sagte nach seiner Wahl, er habe mit 70 Prozent gerechnet und freue sich auf die gemeinsame Arbeit in den nächsten Jahren. Mehr dazu in Grüner Kampf um „bürgerliche Mitte“ .

Grüne orten Rechtsruck in der Landesregierung

In seiner Rede sagte Schönleitner, die Grünen könnten nur wachsen, wenn sie in den Regionen wachsen – in letzter Zeit sei das gelungen und daran wollen man weiterarbeiten. „Die Steiermark braucht Grüne, die stark wachsen, denn die Steiermark ist nicht in allen Bereichen, wie es die SPÖ und ÖVP gerne behaupten, spitze – oft leider sogar das Gegenteil“, zum Beispiel beim Budget, so Schönleitner und verwies auch auf den Pflege-Bereich, den Sozialbereich, die Raumordnung, den Nicht-Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder den Naturschutz. So sei es den Grünen, gemeinsam mit engagierten Menschen zu verdanken, dass es an der Schwarzen Sulm noch immer kein Kraftwerk gebe.

Kritik ernteten die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Schönleitner sagte, die SPÖ lasse sich in der Regierung von der Volkspartei „vorführen“, dazu komme, dass beide Parteien immer stärker nach rechts in Richtung FPÖ rücken würden.

