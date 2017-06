Jugendlichen mit Holzlatte niedergeschlagen

In einem Asylquartier in Köflach, Bezirk Voitsberg, ist es am Freitag zu einem handfesten Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Ein 16-Jähriger schlug einen gleichaltrigen Burschen mit einer Holzlatte nieder.

Laut Polizei kam es zwischen den beiden Jugendlichen, beide stammen aus Afghanistan, schon mehrmals zu Auseinandersetzungen und Drohungen. Am Freitag eskalierte die Situation in dem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Opfer erlitt Verletzungen am Oberkörper

Kurz nach 17.00 Uhr gerieten die zwei 16-Jährigen neuerlich in Streit. Einer der beiden Burschen nahm daraufhin laut Polizei eine Holzlatte und schlug damit auf seinen Kontrahenten ein. Das Opfer erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, unter anderem eine Rippenprellung. Der 16-Jährige wurde ambulant behandelt. Gegen den mutmaßlichen Täter sprach die Polizei ein Betretungsverbot aus.