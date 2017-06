A9 nach Lkw-Unfall neun Stunden gesperrt

Ein spektakulärer Unfall mit einem Sattelfahrzeug hat sich Freitagabend auf der A9 der Pyhrnautobahn im Bezirk Graz-Umgebung ereignet. Das Schwerfahrzeug kippte bei Übelbach um, die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten neun Stunden.

Der 49 Jahre alte Lenker aus Bosnien-Herzegowina verlor bei Übelbach die Kontrolle über sein Schwerfahrzeug. Der Sattelanhänger kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern.

Foto Ullrich

80 Meter der Leitschiene entlang geschrammt

Der Lenker bremste kurz, dadurch geriet der Sattelzug laut Polizei gegen die Mittelleitschiene und schrammte an dieser 80 Meter entlang. Dann kippte das Schwerfahrzeug auf die linke Seite und lag quer über die Autobahn. Aus dem aufgerissenen Dieseltank flossen 400 Liter Dieselöl in das Erdreich und in einen Kanalschacht. Die Feuerwehr musste den Regenwasserkanal ausspülen und das verunreinigte Erdreich abtragen.

Foto Ullrich

A9 war neun Stunden für Verkehr gesperrt

Die Bergung des mit Aluprofilen beladenen Fahrzeuges gestaltete sich als sehr schwierig. Die Arbeiten konnten erst nach 9 Stunden beendet werden, die Autobahn war während dieser Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Der 49 Jahre alte Lenker wurde mit leichten Verletzungen in das LKH Leoben eingeliefert.