Der Bischof in der Hupfkirche

Die katholische Jungschar feierte am Samstag im Stift Vorau ihren 70. Geburtstag. 1.500 Kinder aus der gesamten Steiermark und 400 Gruppenleiter waren ebenso mit dabei wie Diözesanbischof Wilhlem Krautwaschl, der mit den Kindern in der Hupfkirche war.

Es war die größte Kindergeburtstagsparty des Landes. Nach der Eröffnung gab es gemeinsam mit dem steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl einen Jubiläumsgottesdienst. "Man sieht euren Gesichtern die 70 Jahre gar nicht an, schmunzelte Bischof Krautwaschl bei seiner Begrüßung.

Lob und Dank von Bischof und Landeshauptmann

„Ohne eure Begeisterung und euren Einsatz, egal ob in den Gruppenstunden, beim Sternsingen oder Ministrieren, wäre die Jungschar nicht 70 Jahre alt geworden.“, bedankte sich der Diözesanbischof bei den Kindern und Gruppenleitern. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sagte, damals wie heute machen Kinder in der Jungschar positive Erfahrungen, die sie für ihr Leben prägen, und knüpfen dabei Beziehungen, die weit über die Jungscharzeit andauern.

Einweihung der Hupfkirche

Nach der offiziellen Einweihung der neuen Hupfkirche durch Bischof Wilhelm Krautwaschl, der sich auch selbst gleich mit einigen Jungscharkindern hüpfend ins Getümmel warf, gab es in vier verschiedenen Erlebniswelten allerhand zu entdecken: In der Kinderrechtestadt konnte man selbst Botschafter für die Rechte von Kindern werden, in „Methusalem“ wurde die Bibel zum Leben erweckt, in den „LaLaLändern“ galt es einzutauchen in ferne Länder sowie fremde Kulturen und im „spiel(T)raum“ gab es Geburtstagsspiele im XXL-Format, egal ob Bubblesoccer oder Bogenschießen.