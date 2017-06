Mordalarm Kapfenberg: Mann erwürgt Frau

Mordalarm Samstag Abend in Kapfenberg. Ein 57-jähriger Mann soll seine 46-jährige Frau erwürgt haben. Der Mann alarmierte nach der Tat selbst die Polizei und gestand die Tat. Als Motiv gab er Eifersucht an.

Die Frau ist Samstag Abend nach einem Besuch bei einem Bekannten nach Hause zu ihrem Ehemann gekommen. Der 57-jährige Tatverdächtige ist laut Polizei davon ausgegangen, dass der Bekannte mehr als nur „bekannt“ sei. Als die Frau ihm dann auch noch erzählte, sie würde den Bekannten am Sonntag wieder besuchen, dürfte der 57-Jährige ausgerastet sein.

Vermutlich mit beiden Händen erwürgt

Laut eigenen Angaben gegenüber der Polizei hat der Mann die Frau mit beiden Händen erwürgt. Tatwaffe wurde jedenfalls bisher keine gefunden. Eine Obduktion der Leiche soll Aufschluss bringen. Der 57-Jährige konnte wenig später in der Wohnung festgenommen werden. Er wird am Sonntag befragt und anschließend in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.