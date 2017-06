Jogger stürzte in die Mürz

In Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist Sonntagnacht ein 41 Jahre alter Mann beim Joggen in die Mürz gestürzt. Der Mann konnte in letzter Sekunde gerettet werden.

Der 41-Jährige war laut eigenen Angaben gegen 1.00 Uhr in der Nacht auf dem Heimweg von einer Joggingrunde. Dabei dürfte er gestolpert sein, der Mann stürzte daraufhin in die Mürz.

Rotes Kreuz Bezirksstelle Bruck-Mürzzuschlag

Feuerwehrtaucher retteten den Man

Dem Jogger gelang es sich aufgrund einer hohen Betonmauer nicht mehr sich selbst aus dem Wasser zu retten und drohte zu ertrinken, so die Polizei am Sonntag. Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Stadtwerke Kapfenberg wurde auf den hilflosen Mann aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Einsatztaucher der Feuerwehr rückten aus. Ihnen gelang es den Mann aus dem Fluss zu ziehen.

Nur noch 33 Grad Celsius Körpertemperatur

Zu diesem Zeitpunkt war der 41-Jährige bereits stark unterkühlt. Er wies nur noch eine Körpertemperatur von 33 Grad Celsius auf. Zudem zog er sich bei dem Sturz in die Mürz mehrere Abschürfungen zu. Er wurde laut dem Roten Kreuz in stabilem Zustand in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.