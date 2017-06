Formel 1: 160.000 Fans in Spielberg erwartet

Von 7. bis 9. Juli macht die Formel 1 wieder Station am Red Bull Ring im obersteirischen Spielberg. Die Veranstalter rechnen heuer mit bis zu 160.000 Besuchern. Das wäre das zweitbeste Ergebnis nach dem Comeback der Königsklasse im Motorsport in Österreich.

Im Vorjahr gingen die Besucherzahlen beim Formel 1 Grand Prix in Spielberg deutlich zurück. Für heuer erwartet Red Bull Motorsportberater im Gespräch mit der Austria Presse Agentur am Rande des Grand Prix in Baku zwischen 150.000 und 160.000 Besucher in der Steiermark. Vor wenigen Wochen wurde in Graz kräftig die Werbetrommel für den heurigen Formel I Grand Prix in Spielberg gerührt. Mehr dazu in Formel 1: Kick-Off für Spielberg (23.5.2017).

Im Vorjahr nur noch 85.000 Fans in Spielberg

2014 kehrte der Formel 1 Zirkus nach Österreich zurück, damals wurden in Spielberg 220.000 Fans gezählt. Ein Jahr darauf waren es 120.000, im Vorjahr nur noch 85.000 Fans. Dass Marko für heuer wieder mit einem deutlichen Anstieg bei den Besucherzahlen rechnet hat für ihn mehrere Gründe. „Die Vormachtstellung von Mercedes ist gebrochen, die Autos schauen besser aus und sind spektakulärer zu fahren und die TV-Übertragungen sind auch wesentlich besser geworden“, erklärte der Grazer.

Jubiläums-Grand-Prix in Spielberg

Schon 150.000 Zuschauer wären das klar zweitbeste Ergebnis, seit die Motorsport-Königskasse wieder in Österreich gastiert. Gerechnet hatte man ursprünglich mit 120.000, das wird nun offenbar deutlich übertroffen. Alle drei bisherigen Auflagen der Red-Bull-Neuzeit hat Mercedes gewonnen. Nach zwei Siegen von Nico Rosberg triumphierte im Vorjahr erstmals Lewis Hamilton in der Steiermark.

Gefeiert wird 2017 auch ein Jubiläum. Vom 7. bis 9. Juli geht zum 30. Mal seit 1964 ein Motorsport-Grand-Prix von Österreich als Formel-1-WM-Lauf in Szene.

