Mehrere Kinder bei Bootsunfall verletzt

Beim Jugend-Feuerwehrleistungswettbewerb in Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung ist es am Sonntag zu einem Bootsunfall gekommen. In dem Boot befanden sich mehrere Kinder, sie wurden unterschiedlichen Grades verletzt.

An Bord des Bootes waren ein 56 Jahre alter Steuermann, zwei Bootsmänner und acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 13 Jahren. Das Boot war auf der Mur unterwegs, als es Sonntagmittag gegen einen Brückenpfeiler prallte. Der Steuermann wollte gerade unter der Brücke der S35 anlegen und dürfte dabei den Pfeiler übersehen haben. Das Boot kollidierte mit dem Brückenpfeiler.

Bootsführer in Sicht beeinträchtigt

Laut Polizei könnte der Grund für die Kollision ein Licht-Schatten-Wechsel unter der Brücke gewesen sein. Die Sicht des Lenkers könnte dadurch beeinträchtigt gewesen sein. Die im Boot befindlichen Personen, darunter die Kinder kamen zu Sturz.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Der Bootsführer erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Spital eingeliefert werden musste. Auch mehrere Kinder wurden unterschiedlichen Grades verletzt. Ein Mädchen musste mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Laut Feuerwehr waren alle mit Schwimmwesten ausgestattet, es sei auch niemand ins Wasser gefallen, hieß es bei der Feuerwehr. Laut Landeswarnzentrale war auch das Kriseninterventionsteam des Landes zur Betreuung der Kinder und Eltern im Einsatz.