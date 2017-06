85 Jahre alte Wanderin abgängig

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag läuft seit Sonntag eine Suchaktion nach einer vermissten Wanderin. Die 85 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Krems in Niederösterreich war mit einer Wandergruppe unterwegs.

Die Frau brach Sonntagvormittag mit einer zwölfköpfige Gruppe von Wegscheid in Richtung Zeller Staritzen auf. Sie blieb auf eigenen Wunsch hinter der Gruppe zurück weil sie langsamer ging als die anderen. Die Frau kam allerdings nie am vereinbarten Treffpunkt an, so die Polizei.

Mann an der selben Stelle seit einem Jahr vermisst

Als die zwölfköpfige Gruppe bei der Rückkehr im Tal das Fahrzeug der 85-Jährigen vorfand, wurde die Abgängigkeitsanzeige erstattet. Zwölf Bergretter und ein Alpinpolizist starteten eine Suchaktion nach der Vermissten. Der Einsatz eines Hubschraubers war wegen des schlechten Wetters nicht möglich. Die Suche wird seit Montagfrüh fortgesetzt. Auf den Tag genau vor einem Jahr war im selben Gebiet ein Wanderer vermisst. Mehrere Suchaktionen brachten damals keinen Erfolg, der Wanderer ist seitdem spurlos verschwunden. Mehr dazu in Suchaktion nach Wanderer weiter erfolglos.