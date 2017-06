Fünfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Im Bezirk Voitsberg ist eine Autolenkerin am Sonntag mit ihrem Pkw verunglückt. Der Wagen schlitterte über eine abschüssige Wiese. Der fünf Jahre alte Sohn wurde dabei verletzt ins Spital gebracht.

Der Unfall passierte am Sonntag gegen 13.00 Uhr. Die 31-Jähirge lenkte das Auto, in dem sich laut Polizei auch der fünf Jahre alte Sohn und der Vater des Kindes befanden, auf einer abschüssigen Schotterstraße in Niedergößnitz Richtung Köflach. Zu dem Zeitpunkt gingen gerade starke Regenfälle in dem Bereich nieder.

Pkw rutschte mit Kind 200 Meter über eine Wiese

Die 31-Jährige wollte zu ihrem Wochenendhaus fahren, dorthin gelangt man laut Polizei aber nur, indem man eine abschüssige Wiese überquert. Deshalb lenkte die Frau den Wagen von der Schotterstraße links in die regennasse Wiese. Der Pkw kam dadurch ins Rutschen und drehte sich. Die Lenkerin sprang aus dem Wagen, der fünf Jahre alte Sohn und sein Vater konnten sich nicht mehr aus dem Fahrzeug retten. Das Auto rutschte 200 Meter über die steile Wiese und prallte dann gegen eine Holzhütte.

Der 34-jährige Mann konnte sich und seinen Sohn aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und verständigte die Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung an der Unfallstelle durch und lieferte den Fünfjährigen in das LKH Graz ein. Laut Polizei ging der Unfall relativ glimpflich aus, der Bub sei nicht allzu schwer verletzt worden, so ein Polizist. Die Eltern des Buben blieben unverletzt.