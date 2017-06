Einbrecher mit Plastikstreifentrick unterwegs

In Graz warnt die Polizei vor Einbrechern, die sich mit Hilfe von Plastikstreifen Zutritt zu Wohnungen verschaffen. In Graz kam es auf diese Weise zu einem Wohnungseinbruch.

Unbekannte Täter brachen laut Polizei zwischen 23. und 25. Juni im Bezirk Jakomini die Tür zu einer Wohnung auf, durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Einbrecher markieren Tatorte

Die Spurensicherung der Polizei ergab, dass die Täter die Wohnung mit einem Trick markierten. Sie klemmten zwischen Wohnungstür und Türstock einen transparenten Kunststoffstreifen ein. Auf diese Weise kam es in der Steiermark schon zu mehreren Einbrüchen. Die Täter können so feststellen ob sich jemand in der Wohnung aufhält bzw. ob sie vorübergehend leer steht.

LPD

Fällt der Klebestreifen heraus und auf den Boden, wissen die Täter, dass die Wohnung benützt wird. Bleibt der Streifen stecken, ist das ein Hinweis dass die Bewohner längere Zeit abwesend sind. Mehr dazu in Täter markieren mögliche Einbruchsobjekte (14.6.2017).