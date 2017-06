Vandalenakt nach Fest in Eggersdorf bei Graz

Vier zunächst unbekannte Vandalen haben am Wochenende in Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung gewütet. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei vier Verdächtige auszuforschen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Eggersdorf mehrere Sachbeschädigungen von zunächst unbekannten Tätern verübt. Als Tatverdächtige konnte die Polizei schließlich vier Männer im Alter von 17 und 20 Jahren ermittelt werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Vandalenakt nach Fest

Die vier Verdächtigen waren nach einem Fest in Eggersdorf zu Fuß auf dem Heimweg. Dabei rissen sie Verkehrszeichen aus der Verankerung und Mistkübel aus der Halterung. Sie warfen Blumentröge und Betonpoller um. Die Höhe des Sachschadens wird laut Polizei noch ermittelt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und umfangreichen Ermittlungen kam die Polizei vier verdächtigen Männern auf die Spur, die in der Umgebung von Eggersdorf wohnen, so die Polizei. Bei den Einvernahmen zeigten sich alle vier geständig. Sie wurden angezeigt.