Zentralmatura: Steirer besonders gut in Deutsch

Seit Montag stehen die Ergebnisse der schriftlichen Zentralmatura fest: In Deutsch schneiden die steirischen Schüler am besten ab; in Mathematik gibt es österreichweit die wenigsten Einser, dafür aber weniger Fünfer als 2016.

Zwei Wochen vor den Sommerferien liegt der Notenschluss bereits hinter vielen steirischen Schülern. Dabei wurden die Ergebnisse der schriftlichen Zentralmatura mit besonderer Spannung erwartet. Am Montagvormittag wurden sie von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) präsentiert. Demnach haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Schüler die Prüfungen bestanden.

Mathematik als Angstfach

Auch in diesem Jahr war Mathematik für viele das Angstfach bei der schriftlichen Matura: Im Vorjahr wurde ein Fünftel der Schüler an den steirischen Allgemeinbildenden Höheren Schulen negativ beurteilt; bei der mündlichen Kompensationsprüfung konnten sich bis auf 6,1 Prozent alle ausbessern.

2017 waren es zunächst 11,4 Prozent mit einem Fünfer, nach der mündlichen Kompensationsprüfung sind noch 3,8 Prozent negativ - unterm Strich waren es heuer also doch deutlich weniger Nicht Genügend. In den Berufsbildenden Höheren Schulen ist das aktuelle Ergebnis ähnlich wie im Vorjahr: Knapp zehn Prozent schafften ein Sehr gut in Mathematik, drei Prozent sind auch nach der Kompensationsprüfung noch negativ geblieben.

Österreichweit meiste Einser in Deutsch

In Deutsch liegt die Steiermark auf Platz eins: Im Bundesländervergleich gibt es bei uns die meisten Einser - knapp ein Fünftel der Schüler an den AHS und BHS wurde mit Sehr gut beurteilt. Auch in Englisch lief es für die steirischen Schüler positiv - mit der zweitbesten Sehr-gut-Quote im Bundesländervergleich.

95 Prozent der Schüler in jedem Fach positiv

Dass die Zentralmatura 2017 generell erfolgreicher verlaufen ist als im Vorjahr, liegt laut Bildungsministerin Hammerschmid offenbar auch daran, dass es für die AHS schon die dritte, für die BHS die zweite Zentralmatura war: „Offensichtlich ist jetzt bei der Zentralmatura das neue System wirklich an den Schulen verankert und es wird gut darauf vorbereitet und gut damit gearbeitet.“

Österreichweit sind mindestens 95 Prozent der Schüler in allen Fächern durchgekommen, in Deutsch sind es sogar über 99 Prozent. Zum ersten Mal zentral geprüft wurde die Berufsreifeprüfung. Hier gibt es ein weniger gutes Ergebnis: Nur rund 80 Prozent haben bestanden.

