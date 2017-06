Die steirischen Grünen bedauern Pilz-Rückzug

Beim Bundeskongress der Grünen in Linz gab der langjährige Grünen-Politiker und gebürtige Steirer Peter Pilz seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Die Grünen Steiermark reagierten auf diese Ankündigung überrascht und mit Bedauern.

Peter Pilz, gebürtiger Steirer, grünes Urgestein und "Aufdecker der Nation, scheiterte am Sonntag beim Bundeskongress bei der Abstimmung um Platz vier auf der Bundesliste für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Noch beim Bundeskongress kündigte Pilz daraufhin seinen Rückzug an. Mehr dazu in Niederlage bei Listenwahl .

Schönleitner: „Pilz profiliertester Aufdecker“

Mit Pilz verlieren die Grünen „einen ihrer profiliertesten Aufdecker“, sagte der Landessprecher der Grünen Steiermark Lambert Schönleitner, der sich von dessen Rückzug ebenso überrascht wie betroffen zeigte: „Ich bin davon ausgegangen, dass er wieder fix im nächsten Team sein wird, er ist ja derzeit beim Eurofighter-Untersuchungsausschuss für uns sehr wichtig. Und natürlich tut es mir leid, aus steirischer Sicht sehr leid, dass Peter Pilz nicht mehr mit dabei ist“.

ORF

Auf die Frage ob Peter Pilz Opfer der bei den Grünen so gelebten Basisdemokratie sei, sagte Schönleitner: „Es ist natürlich so, dass es sehr beweglich ist und es gibt natürlich alte Rechnungen über die Jahre, die manchmal beglichen werden. Aber es ist eben eine Entscheidung, die demokratisch getroffen wird und das tut manchmal weh.“ Die Grünen müssen sich dennoch überlegen, wie sie künftige Personalentscheidungen strategisch anlegen werden, so Schönleitner.

Werner Kogler als Trumpf im Ärmel?

Dass den Grünen nach Eva Glawischnig noch mehr Prominenz abhanden kommt, ist für die steirische Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl im Herbst, Judith Schwentner, zwar auch überraschend, aber verkraftbar: „Insgesamt muss man schon sehen, dass wir jetzt zwei wunderbare, sehr engagierte und politisch versierte Frauen an der Spitze haben. Wir haben auf Platz zwei Werner Kogler auch über die Bundesliste. Und der ist auch bekannt als Aufdecker und als einer, der U-Ausschuss-erfahren ist. Also es ist nicht so, dass wir alle Kompetenzen verlieren“, sagte Schwentner. Dass Pilz sich nicht noch um Listenplatz sechs beworben hat - ebenfalls ein Fixmandat - sei bedauerlich, so Schwentner. Pilz habe im Nationalrat immer eine wichtige und wertvolle Arbeit geleistet.

