Drei Verletzte bei Raufereien in Graz und Mureck

Zwei alkoholisierte Cousins sind am Wochenende in Graz aneinandergeraten. Aggressiv verhalten hat sich auch ein Betrunkener in Mureck - er widersetzte sich einer Amtshandlung und verletzte einen Beamten im Gesicht.

Gegen 21.00 Uhr waren ein 34-Jähriger und sein 28-jähriger Cousin - beide stammen aus Rumänien - in einer Grazer Wohnung in Streit geraten: Alkoholisiert begannen sie eine Rauferei, von der der Ältere Platzwunden davontrug. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab.

Bei der Einvernahme stieß der 34-Jährige, der nicht in Österreich gemeldet ist, massive Drohungen gegen seinen Cousin und eine weitere Person - er „werde ein Blutbad anrichten“. Der Auslöser für den Streit steht laut Polizeisprecher Fritz Grundnig nicht fest - der Mann zeige sich nicht kooperativ und würde keine Aussagen machen. Nach der Festnahme wurde der Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Randalierer bedrohte und verletzte Polizisten

Ebenfalls festgenommen worden ist ein Alkoholisierter Sonntagfrüh in Mureck: Der 28-Jährige hatte kurz vor 2.30 Uhr in einem Lokal randaliert und dabei eine Person verletzt. Gegen die Amtshandlung leistete der amtsbekannte Österreicher Widerstand - zu Fuß ergriff er die Flucht, kam dabei jedoch zu Sturz.

Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der 28-Jährige zur Wehr und verletzte dabei einen Polizeibeamten im Gesicht. Auf der Polizeiinspektion Bad Radkersburg bedrohte der Mann die Polizeibeamten mit dem Tod. Ausgenüchtert wurde der Verdächtige, der keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.