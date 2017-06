Pkw-Lenker kollidiert mit Lokomotive

Bei einem Unfall in Oberfeistritz im Bezirk Weiz ist ein 49-jähriger Pkw-Lenker am Montag leicht verletzt worden. Der Mann hatte eine Stopptafel missachtet und war mit einer Lokomotive der Feistritztalbahn kollidiert.

Kurz vor 12.00 Uhr war der Mann mit seinem Auto beim Bahnübergang im Wiederhofer Siedlungsweg über die Gleise gefahren, als sich ihm die Schmalspur-Diesel-Lok in Richtung Birkfeld näherte.

Mann missachtete Stoppschild

Zuvor dürfte er die Stopptafel missachtet und nicht angehalten haben, um die Lok zu erkennen. Beide Lenker - der 49-Jährige und der 35-jährige Lenker der Lokomotive - konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision: Die Fahrzeuge prallten seitlich aneinander.

Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen

Bei dem Unfall erlitt der Pkw-Lenker leichte Verletzungen an der Hand. Er wurde ins LKH Weiz eingeliefert. Der Lokführer blieb unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher, an der Lok nur leichter Sachschaden.