Grazer Amokfahrer vor Strafausmaß-Entscheidung

Bleibt es für den Grazer Amokfahrer bei der lebenslangen Haftstrafe und der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - oder nicht? Diese Frage wird am Dienstag am Wiener Oberlandesgericht geklärt.

Am 20. Juni 2015 hat die Amokfahrt in der Grazer Innenstadt mit drei Toten und über 50 zum Teil schwerst Verletzten ganz Österreich erschüttert - mehr dazu in Amokfahrt: Täter stellte sich selbst (20.6.2015).

Anwältin brachte Nichtigkeitsbeschwerde ein

Letztes Jahr fand dann der Prozess gegen Alen R. am Grazer Straflandesgericht statt. Das Urteil: Schuldig des dreifachen Mordes und 108-fachen Mordversuchs. Das Strafausmaß: Lebenslange Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - mehr dazu in Lebenslange Haft für Grazer Amokfahrer (29.9.2016).

Doch gegen diese Strafhöhe hat die Anwältin des Amokfahrers eine Nichtigkeitsbeschwerde beim Obersten Gerichtshof eigebracht. Das Höchstgericht hat im April des heurigen Jahres diese Beschwerde jedoch abgelehnt, und damit zugleich bestätigt, dass Alen R. bei seiner Amokfahrt zurechnungsfähig war. Das Urteil war somit rechtskräftig - mehr dazu in OGH bestätigt Schuldspruch gegen Amokfahrer (6.4.2017)

Endgültige Klärung der Strafhöhe

Jetzt beschäftigt sich ein Senat des Wiener Oberlandesgerichts mit der Strafhöhe. Ab 9.40 Uhr soll sie dort am Dienstag endgültig geklärt werden. Verhandelt wird in Wien, weil sich die Juristen des eigentlich dafür zuständigen Grazer Oberlandesgerichts für befangen erklärt hatten. Mit dem Urteil könnte sich auch klären, wo Alen R. in weiterer Folge untergebracht wird - mehr dazu in Amokfahrer: Unterbringung weiterhin unklar (6.11.2016).

Theoretisch kommen vier Justizanstalten für die Unterbringung geistig abnormer, zurechnungsfähiger Rechtsbrecher in Frage: Die Grazer Karlau sowie die Justizanstalten Stein, Garsten oder Wien-Mittersteig. Der derzeitige Unterbringungsort von Alen R. wird vom Justizministerium aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekanntgegeben.