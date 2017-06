Schüler wurden zu Lebensrettern

Im Freibad Fürstenfeld sind vier Schüler zu Lebensrettern geworden. Sie entdeckten einen bewusstlosen Mann im Wasser treibend und zogen ihn an den Beckenrand. Er konnte reanimiert werden.

Florian Haberleitner, Tobias Feldbaumer, Jan Seidl und Marco Steinkellner sind Schüler der Neuen Mittelschule Seckau. Mit ihrer Klasse befinden sie sich derzeit auf Sportwoche in Fürstenfeld, den Dienstag verbrachten sie im Freibad.

ORF.at

Florian Haberleitner erzählt, wie die Buben einen Mann im Bereich der aufblasbaren „Krake“ beobachteten: „Er ist mit einem Köpfler ins Wasser gesprungen und dann spurlos verschwunden. Wir haben ihn gesucht und dann am Beckenboden im Wasser entdeckt. Wir sind reingesprungen und haben ihn gleich raufgeholt. Er war ganz blau im Gesicht.“

Florian Haberleitner schildert Oliver Zeisberger die Lebensrettung

„Wenn ein Mensch in Not ist, muss man helfen“

Mit vereinten Kräften zogen die Buben den 20-Jährigen an den Beckenrand und riefen um Hilfe. Ein 62 Jahre alter Badegast begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die der alarmierte Notarzt erfolgreich fortsetzte. Der junge Mann überlebte und wurde laut dem Roten Kreuz in stabilem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert. Haberleitner will aber kein Held sein und bleibt bescheiden: „Das ist nichts Besonderes. Wenn ein Mensch in Not ist, dann muss man ihm helfen.“

Wie es zu dem Unfall kam und warum der Steirer im Wasser plötzlich das Bewusstsein verlor, ist laut Polizei noch nicht geklärt.