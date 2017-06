E-Mobilität – Diskussion über Hype und Hoffnung

Elektroautos nehmen in Österreich Fahrt auf. Eine Diskussion über die E-Fahrzeuge zwischen Hype und Hoffnung führt Radio-Steiermark-Redakteur Günter Encic Mittwochabend auf Radio Steiermark - diskutieren Sie mit.

Knapp 4.000 E-Autos sind im Vorjahr neu zugelassen worden. Ein Trend, der sich weiter verstärken wird - gibt es doch immer mehr Lösungen für berechtigte Bedenken der Kunden: Die Reichweiten der Autos steigen permanent, auch die Anzahl der Ladestationen steigt.

Hohe Ziele und starke Förderungen

Die E-Mobilität mischt aber auch die Wirtschaft ordentlich auf: Zwischen den Autoproduzenten, den Stromunternehmen und der IT-Branche verschwimmen die Grenzen immer mehr.

In puncto Elektromobilität setzt sich auch die Politik hohe Ziele. So soll es in Österreich bis 2020 rund 250.000 E-Autos geben. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die E-Mobilität finanziell stark gefördert. Allerdings braucht dieser Trend immer mehr regenerative Energie. Doch der Bau von Wasserkraftwerken oder Windparks geht nicht immer ohne Widerstand über die Bühne.

Realistische Zukunftsmusik

Führende Fahrzeugtechniker rechnen damit, dass in zehn Jahren jedes vierte Auto im Elektro- oder Hybridbetrieb läuft. Parallel dazu entwickelt sich nach und nach in Ballungsräumen ein neues Mobilitätsverhalten: Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, Car-Sharing werden ergänzend genutzt.

Über diese und andere Aspekte der E-Mobilität diskutiert Günter Encic am Mittwoch ab 18.00 Uhr mit seinen Studiengästen live auf Radio Steiermark.

Hören Sie die Meinungen des Grazer Bürgermeisters Siegfried Nagl, des Vorstandssprechers der Energie Steiermark, Christian Purrer, des Leiters des Instituts für Fahrzeugtechnik an der TU Graz, Peter Fischer sowie von Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg - und diskutieren Sie mit - entweder im Vorfeld der Sendung unter der Telefonnummer 0316/425858 oder vor und während der Sendung per Mail an guenter.encic@orf.at.